Россиянка пыталась вывезти в Стамбул золотую «Аленку» Россиянка хотела вывезти золото в Стамбул под видом шоколадок «Аленка»

Фото: customs.gov.ru

В Минеральных водах таможенники не дали россиянке вывезти из страны три золотых слитка, которые она упаковала в обертки от шоколада «Аленка», сообщается на сайте Федеральной таможенной службы. Также при женщине нашлись два крупных бриллианта, завернутых в фольгу. Все это она хотела транспортировать рейсом Грозный — Стамбул. Общая стоимость груза превысила 3,5 млн рублей.

Женщина пыталась пронести ценности через «зеленый» коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей, но была остановлена инспекторами. Во время досмотра ее чемодана таможенники выявили золотые слитки, спрятанные в шоколадках «Аленка». В куртке пассажирки в упаковке бумажных платочков находились крупные бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах, — говорится в сообщении ФТС.

Вес трех слитков составляет 150 граммов, они выполнены из золота 999 пробы.

Против женщины начато разбирательство по статье о контрабанде. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

В середине мая сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Домодедово мужчину, который пытался вывезти из России 24 кг золота. В его багаже пограничники обнаружили два слитка ценного металла общей стоимостью 126 млн рублей.