Россиянка отсудила у клиник компенсацию за инвалидность ребёнка

Жительница Новосибирска подала в суд на больницу и перинатальный центр, обвинив врачей в халатности, из-за которой ребёнок родился с инвалидностью. Калининский районный суд удовлетворил требования частично, сообщает «МК в Новосибирске».

Мать требовала 2 млн рублей компенсации морального вреда, суд постановил, что больница должна выплатить 600 тысяч, а перинатальный центр — 100 тысяч рублей. Было доказано некачественное оказание медицинской помощи.

До этого в Санкт-Петербурге новорождённый мальчик умер после того, как врачи во время операции забыли у него в лёгком иглу. В отношении врачей детской городской клинической больницы № 5 имени Филaтова началось расследование.

Также сообщалось, что врача-анестезиолога московской клиники пластической хирургии «Сфера» приговорили к шести годам колонии за то, что пациентка получила увечья в процессе операции. К реальному сроку была приговорена медсестра клиники — два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.