Россияне высказались о своём материальном положении

Большинство (76%) россиян оценивают материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного на сайте ВЦИОМа. Индекс самооценки материального положения составил 53 пункта, что стало самым высоким результатом за год. Говоря об удовлетворённости жизнью, почти половина (48%) опрошенных заявили, что в целом их жизнь устраивает, 25% — отчасти устраивает, отчасти — нет, а 26% — в целом не устраивает.

Индекс самооценки материального положения составил 53 пункта. Это самый высокий результат за 12 месяцев. Три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, 23% считают его плохим, — говорится в сообщении.

При этом россияне пессимистично говорят об экономическом кризисе в стране. Индекс социального оптимизма в ноябре составил −59 пункта. Этот показатель схож с двумя предыдущими осенними месяцами и на 8 процентных пунктов выше, чем в ноябре прошлого года.

Более половины россиян (61%) считают, что самые тяжёлые времена для страны ещё впереди, 16% полагают, что они уже наступили, а 18% сказали, что уже пережили их.

Ранее ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к росту цен. Оказалось, что повышение уровня цен на продукты, недвижимость и поездки является для граждан РФ проблемой номер два, немногим уступая переживаниям, связанным с пандемией коронавируса.