Россияне увидят новогодний парад планет

Московский планетарий рассказал подробности о новогоднем параде планет. Наблюдать данное небесное явление можно по 7 января, отмечается на сайте планетария.

Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой», постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем, — подчёркивается в сообщении.

Специалисты указали, что в параде участвуют Меркурий и Плутон, однако их нельзя увидеть с Земли из-за яркого Солнца, а планету Марс лучше искать на утреннем небе. Оптимальным временем для наблюдений называется период с 16:00 до 18:00 мск, когда «все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт».

Первый в 2022 году звездопад россияне смогут наблюдать 3 января, а 4–5 января вместе с планетами на небе появится серп молодой Луны.

По мнению специалистов, наилучшие условия видимости парада планет будут у жителей юга России, там планеты окажутся выше над горизонтом.

Ранее стало известно, что жители Земли спустя 20 лет смогли снова наблюдать, как планеты сгруппировались по одну сторону от Солнца. Парад планет начался с 4 июля 2020 года и продлился до середины августа. Ночью можно было невооружённым глазом увидеть Юпитер и Сатурн (с полуночи), с двух часов ночи — Марс, а также Венеру по утрам. Меркурий появился лишь с 22 июля, поскольку до этого его засвечивало Солнце.