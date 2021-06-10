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Россияне увидели кольцевое солнечное затмение

15:57, 10 июня 2021
Фаза солнечного затмения, наблюдаемая у Федоровской церкви. Иваново, Россия Фаза солнечного затмения, наблюдаемая у Федоровской церкви. Иваново, Россия Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Россияне смогли наблюдать 10 июня кольцевое солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Северном полушарии Земли. Московский планетарий опубликовал видео астрономического явления.

Трансляция кольцеобразного солнечного затмения стартовала в 13:00 по Москве и продлилась около полутора часов. По ходу эфира специалист планетария объяснил феномен космической аномалии и рассказывал об истории наблюдений за Солнцем.

Кроме того, пользователи Сети также делились своими фото и видео. Лучше всего затмение было видно на Чукотке, а вот жителям столицы увидеть явление не удалось из-за густых облаков.

В европейской части страны Солнце выглядело, как надкушенное яблоко. Всего затмение над Россией продолжалось три минуты 37 секунд. Последний раз подобное затмение наблюдали 20 мая 1966 года.

Ранее сообщалось, что в Якутии и на Чукотке россияне могли наблюдать за кольцеобразным затмением Солнца 10 июня. Максимальная фаза была в 13:40 по московскому времени.

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