Россияне увидели кольцевое солнечное затмение

Россияне смогли наблюдать 10 июня кольцевое солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Северном полушарии Земли. Московский планетарий опубликовал видео астрономического явления.
Трансляция кольцеобразного солнечного затмения
Кроме того, пользователи Сети также делились своими фото и видео. Лучше всего затмение было видно на Чукотке, а вот жителям столицы увидеть явление не удалось из-за густых облаков.
В европейской части страны Солнце выглядело, как надкушенное яблоко. Всего затмение над Россией продолжалось три минуты 37 секунд. Последний раз подобное затмение наблюдали 20 мая 1966 года.
Ранее сообщалось, что в Якутии и на Чукотке россияне могли наблюдать за кольцеобразным затмением Солнца 10 июня. Максимальная фаза была в 13:40 по московскому времени.