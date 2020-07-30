Россияне стали чаще проводить летний отпуск на Алтае

https://static.news.ru/photo/fa7bc3f0-d25c-11ea-9c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Vashchuk/Global Look Press

Путёвки на Алтай летом 2020 года бронировали в четыре раза чаще, нежели за аналогичный период 2019 года, следует из данных туристического сервиса Biletix.

Согласно представленным данным, средний чек на авиабилеты в регион продемонстрировал снижение на 43% — с 19 тысяч до 11 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.

В то же время наблюдается сокращение туристического трафика по таким направлениям как Камчатка, Байкал, Кольский полуостров и Кавказ. Так, объём бронирований авиабилетов в Минеральные воды стал меньше на 45%, в Мурманск — на 43%, в Иркутск — на 42%, а в Петропавловск-Камчатский — на 15%.

Как выяснилось, доля Алтая среди других направлений по сравнению с прошлым годом показала рост с 9 до 37%. И это при условии, что общий объём бронирований авиабилетов по «приключенческим» направлениям упал на 18%.

Дополнительно эксперты обратили внимание на тот факт, что объём бронирований авиабилетов в Сочи вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, тогда как в Крым — на 16%.

Ранее NEWS.ru писал, что после сообщения о возобновлении с 1 августа авиасообщения с Турцией многие россияне собрались туда на отдых. На этом фоне отельеры начали поднимать цены на проживание.