Россияне стали есть больше мороженого Спрос на мороженое в России в июне превысил показатель 2022 года на 13%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России заметно вырос спрос на мороженое, в июне продажи лакомства выросли на 13% по сравнению с показателем первого летнего месяца в прошлом году, сообщает РБК. По мнению аналитиков это связано не только с теплой погодой, но и с ростом туристов в мегаполисах на фоне ограничений полетов за рубеж.

Согласно данным ресурса «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в прошлом месяце россияне тратили на мороженое и фруктовый лед на 14% больше, чем в июне 2022-года. Средний чек за одну покупку составил 152 рубля.

В Москве продажи мороженого возросли на 11%. При этом средний чек составил 184 рубля, что превышает прошлогодний показатель на 6%.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила россиян о риске воспаления горла при употреблении мороженого в жару. По ее словам, к воспалению может привести резкий перепад температур, который приходится выдерживать слизистым оболочкам. В итоге может развиться ларингит или фарингит. Врач порекомендовала есть мороженое не спеша, небольшими кусочками. Она также посоветовала перед употреблением мороженого немного погреть его в руке или на несколько минут поместить на тарелку.