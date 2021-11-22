Россияне смогут оформить выплату накопительной пенсии онлайн

Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут оформить соответствующую заявку дистанционно через портал госуслуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В силу оно вступит с 1 июля 2022 года, сообщается на сайте кабмина.

Это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты. И конечно, сэкономить силы и сберечь здоровье людей, — сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что нововведение является очередным шагом по переводу государственных услуг в электронный вид в рамках создания социального казначейства. Гражданам не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять по почте бумаги, необходимые для оформления выплаты.

На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право лица, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но при этом достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Ещё одна категория — граждане, размер накопительной пенсии которых при её назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.

Ранее сообщалось, что Минтруд России утвердил правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу с 1 января 2022 года. Они касаются выплат в регионах, где введён режим ЧС, ситуаций, когда человеку случайно выплатили больше положенного, освобождения от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами.