https://static.news.ru/photo/ba29e4e4-51ba-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение материнского капитала за первого ребёнка приведет к значительному повышению рождаемости, считает более трети россиян. Об этом свидетельствуют результаты опрос фонда «Общественное мнение».

34% россиян уверены в том, что введение материнского капитала за первого ребёнка простимулирует рождаемость в стране. Как считают 67% опрошенных, это связано с тем, что предполагаемый размер выплаты — около 460 тысяч рублей — является существенной суммой. При этом больше всего мнение о том, что рождаемость в стране начнёт расти, разделяют респонденты в возрасте от 18 до 30 лет (48%).

Те, кто считает, что такая мера поддержки не окажет существенное влияние на рождаемость, аргументировали это тем, что желающие завести детей рожают не из-за денег (12%), что это небольшие деньги, которых надолго не хватит (8%), что растить детей дорого (5%), сообщает РИА Новости.

С предложением ввести выплату маткапитала за первого ребёнка выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В соответствии с поправками действие программы маткапитала будет продлено до конца 2026 года, также предусмотрена его ежегодная индексация. Деньги станут выплачиваться семьям, в которых с 1 января 2020 года появился на свет или был усыновлён первый ребёнок. Они получат по 466 617 рублей. По 616 617 рублей станут выплачивать при рождении или усыновлении второго и последующих детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о расширении использования средств материнского капитала будет рассмотрен в третьем, окончательном, чтении 20 февраля. 19 февраля депутаты рассмотрят законопроект с учётом поправки «Единой России», реализующей предложения президента Путина. Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 февраля.