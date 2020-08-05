Россияне рассказали о проблемах на курортах Турции

https://static.news.ru/photo/85fa6c2a-d73e-11ea-b16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Отдыхающие на турецких курортах граждане России рассказали о неудобствах, с которыми им пришлось столкнуться в этой стране. Среди них — очереди, скудное меню в гостиницах, отсутствие развлечений и сомнительное соблюдение социальной дистанции.

Так, приехавшая в отпуск в Мармарис Светлана Мнищенко пожаловалась изданию «Газета.ru» на очереди и на отсутствие анимации и развлечений:

Только играем в дартс и слушаем живую музыку. Ни о каких шоу-программах речи не идет. Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причём за всеми позициями меню.

О похожей проблеме сообщила и отдыхающая в Анталии Елена Салюцева — еду накладывают в тарелку официанты, что вызывает скопление людей. Другие туристы обратили внимание на оскудевший выбор в меню.

Отдыхающая в Алании Мария Макаренко пожаловалась на отсутствие кондиционеров в отелях.

Объясняют это тем, что таким образом вирус не будет распространяться, — сказала собеседница газеты.

Среди мер, принятых для защиты гостей от коронавируса — измерение температуры, необходимость ношения масок и перчаток для персонала, тщательная уборка номеров.

К обычной уборке добавляется еще и специальная обработка предметов и поверхностей. Все предметы в номере упакованы в специальные пакеты, которые запечатаны. Их могут открывать только сами гости, — рассказала Маргарита Израилевич.

При этом при заселении в отель, туристов обязывают подписать документ о том, что гостиница не несёт ответственность за защиту постояльцев от коронавируса.

Существенно изменилась ситуация в SPA-центрах: визиты только по записи и не больше, чем на полчаса. А в тренажерные залы запускают не более трёх человек одновременно.

В то же время туристы жалуются на недостаточно ответственное отношение турков к мерам предосторожности, в частности к расстановке лежаков на пляжах.

С каждым днём заезжает всё больше народу, лежаки раздвигаются, ставятся дополнительные — все нормы тают на глазах, — поделилась наблюдением Мнишенко.

Полёты в Турцию Россия возобновила с 1 августа. Спустя пять дней глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о резком увеличении заражений коронавирусной инфекцией в курортных регионах страны. Так, за сутки в Турции обнаружено 1083 случая (днём ранее — 995). При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели. Для въезда в Турцию россиянам не нужно предоставлять результаты тестов на коронавирус, виза также не нужна.

Кроме Турции, Россия возобновила авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.