Соцопрос: россияне неохотно самоизолируются и недовольны наказаниями

https://static.news.ru/photo/95b68302-8eef-11ea-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество россиян, которые поддерживают режим самоизоляции, за месяц существенно уменьшилось. Помимо этого, стало меньше граждан, лояльных к идее наказаний за нарушения режима ограничений.

Так, домоседов стало меньше на 15%, сообщает РБК. Как показал соцопрос, доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.

Помимо этого, снизилась поддержка мер контроля. Только за неделю с 17 по 24 апреля их стало меньше на 11%. И раньше административные наказания для нарушителей одобряли только 38% опрошенных, потом же их стало и вовсе 27%.

Вместе с тем большинство находящихся на самоизоляции не готовы посещать места массового скопления людей, если ограничения на передвижение полностью отменят в ближайшее время. Готовность пойти на концерт, в кинотеатр или на другое мероприятие выразили лишь 8% участников опроса, ещё 17% считают возможным отправиться в торговый центр или на рынок. При этом 18% заявили, что какое-то время не будут выходить из дома без необходимости. О готовности выйти на работу или на прогулку в нелюдное место сообщили 44% и 43% соответственно.

Только 15% респондентов заявили, что готовы оказаться в людном месте сразу после снятия ограничений.

Режим обязательной самоизоляции или карантина действует в России с конца марта, в ряде регионов помимо него введён пропускной режим.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно результатам опроса, 55% граждан страны готовы обратиться за медпомощью, если почувствуют первые симптомы коронавируса. Ещё 35% заявили, что на протяжении нескольких дней будут следить за температурой тела. Если она не понизится — обратятся к врачу. До серьёзного ухудшения самочувствия готовы терпеть 7% опрошенных.