Большинство граждан Российской Федерации считают, что предыдущему составу кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым не удалось улучшить положение дел в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.
С этим утверждением
Российские граждане при этом с оптимизмом смотрят в будущее и верят в новое правительство, которое возглавил Михаил Мишустин. 38% участников опроса считают, что новой команде удастся улучшить ситуацию. Не ждут никаких изменений 46%. А вот 9% и вовсе полагают, что жизнь в России станет хуже.
Исследователи провели опрос с 23 по 29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1603 человек из 50 субъектов РФ.
Как писал NEWS.ru, ранее социологи выяснили, что каждый второй россиянин готов сменить работу.
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