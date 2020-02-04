https://static.news.ru/photo/3558d926-4730-11ea-84b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Медведев/vk.com

Большинство граждан Российской Федерации считают, что предыдущему составу кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым не удалось улучшить положение дел в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

С этим утверждением согласны 74% опрошенных. Каждый пятый респондент при этом считает абсолютно наоборот. 22% россиян считают, что при Медведеве и его кабмине дела в стране шли хорошо.

Российские граждане при этом с оптимизмом смотрят в будущее и верят в новое правительство, которое возглавил Михаил Мишустин. 38% участников опроса считают, что новой команде удастся улучшить ситуацию. Не ждут никаких изменений 46%. А вот 9% и вовсе полагают, что жизнь в России станет хуже.

Исследователи провели опрос с 23 по 29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1603 человек из 50 субъектов РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее социологи выяснили, что каждый второй россиянин готов сменить работу.