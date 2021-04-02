Россияне назвали самого красивого соотечественника после Путина

https://static.news.ru/photo/8d83a7ba-9398-11eb-afbc-96000091f725_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: vk.com/dmitrynagiyev

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в результате которого выяснилось, кого именно россияне считают своим самым привлекательным соотечественником. На первом месте расположился президент страны Владимир Путин. Вторую строчку занял сыгравший в прошлом году главную роль в сериале «Чикатило» актёр Дмитрий Нагиев. В опросе приняли участие 1000 мужчин и женщин.

18% мужчин и 17% женщин (на один процент меньше в сравнении с прошлым годом) заявили, что самым привлекательным гражданином РФ они считают Путина. Кроме того, 3% россиянок назвали наиболее красивым Дмитрия Нагиева. По 2% гражданок РФ отдали свои голоса за артистов Константина Хабенского и Данилу Козловского. Рейтинг последнего по сравнению с прошлым годом снизился.

Представители мужской части респондентов, как правило, выбирали в качестве самого привлекательного россиянина себя. Также им нравятся следующие известные личности: актёр Владимир Машков, политик Владимир Жириновский, депутат Николай Бондаренко, спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Все они набрали по 1% голосов.

Женщины сказали, что кроме Путина, Нагиева и прочих перечисленных им импонируют Сергей Безруков, Сергей Лазарев, Алексей Воробьёв и Павел Прилучный. Оба пола считают красивыми Нагиева, Козловского, Александра Петрова, Сергея Лаврова, Ивана Урганта, Сергея Шойгу и Егора Крида.

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