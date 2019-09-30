https://static.news.ru/photo/fdd05cae-e366-11e9-98ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Исследование Левада-Центра показало, что среднедушевой доход 40% российских семей ниже 12,5 тыс. рублей в месяц. Эта «субъективная граница бедности» оказалась на 11,6% выше установленного властями прожиточного минимума (11,2 тыс. рублей в месяц).

В представлении россиян семья живёт в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тыс. рублей, — передаёт РБК со ссылкой на исследование Левада-Центра.

Согласно опросу, для поддержания нормального уровня жизни российской семье необходим доход в среднем 38,1 тыс. рублей на человека. В Москве эти запросы больше — от 51,7 тыс. до 59,8 тыс. рублей в месяц, в сельской местности меньше — от 31,4 до 35,1 тыс. рублей. Однако этот «нормальный» доход имеют только 7% опрошенных, в большинстве же семей реальный доход в два раза ниже — 16,8 тыс. рублей.

40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. рублей, — говорится в исследовании.

Максимальное число россиян (67%), имеющих доход выше этой величины, было зафиксировано в 2014 году. Минимум — в 2018 году, тогда границу бедности преодолели только 55% жителей России.

Как писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума. Согласно результатам исследования, 52,2% детей в многодетных семьях растут в бедности — это самый высокий уровень бедности среди детей. Показатель детской бедности в два раза превышает уровень бедности в целом по стране. В 2017 году за чертой находились 13,2% (19,4 миллиона человек), а в 2018 году — 12,9% (18,9 миллиона человек). По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, детская бедность формирует «ловушку нищеты», когда несовершеннолетние не могут в силу отсутствия денег получить образование, доступ к полноценному медицинскому обслуживанию и социальным услугам.