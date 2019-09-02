https://static.news.ru/photo/2735207e-cd7e-11e9-91ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов рассказал, что россияне для сбора детей в школу в среднем берут 20 тысяч рублей заёмных средств.

Кредиты или займы на эти цели не превышают 20 тысяч рублей. При этом возвратность по ним находится на достаточно высоком уровне, — рассказал РИА Новости Морозов.

В преддверии нового учебного года порядка 70% российских семей испытывают дополнительную финансовую нагрузку. Большинство берут деньги из отложенных средств, занимают, но есть много и тех, кто обращается в кредитные организации. Морозов считает, что сам факт займа на подготовку к 1 сентября вызывает обеспокоенность. Особенно трудно, по его мнению, отдавать долги тем, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, а кредитные обязательства «съедают» 50% заработка.

Как писал News.ru, аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, люди какого возраста и каких специальностей чаще прочих испытывают трудности с выплатами займов. Чаще всего трудно собрать деньги на очередную выплату людям рабочих профессий (22%), гражданам с невысоким доходом (24%) и людям в возрасте от 35 до 44 лет (23%). Всего за год 16% сталкивались со сложностями при погашении займов, 24% рассказали, что эта проблема коснулась их родственников и 18% — знакомых.