Россиянам рассказали, с чем связан рост цен на кофе

В России выросли цены на кофе из-за неурожая в Бразилии и перестройки цепочки логистических маршрутов, к тому же многие страны, что не вводили антироссийских санкций, всё равно опасаются работать с Россией, заявил совладелец московской кофейни VM Cafe Сергей Вдовиченко. Он также добавил, что в России уже начались спекуляции с кофе, пишет «Слово и Дело».

Первая причина — неурожай из-за заморозков в Бразилии. Эта история ещё с прошлого года тянется. Также наши логистические компании перестроили свои цепочки, что привело к удорожанию. Раньше возили через Голландию — это был самый короткий маршрут. Сейчас это обвозится по материкам, по другим путям. Я бы ещё отметил, что некоторые страны, которые выращивают кофе, санкций не вводили, но опасаются работать с Россией. И последний пункт — спекуляции, — пояснил Вдовиченко.

Он также предположил, что в скором времени по всему миру вырастет цена на кофе из-за нехватки удобрений. Вдовиченко напомнил, что сейчас поставка этих товаров затруднена как проблемами с логистикой, так и ростом цен на сырьё. По его мнению, люди заметят эти негативные последствия только после сбора урожая с кофейных деревьев.

Ранее итальянская Lavazza Group, занимaющаяся производством кофе, приостановила свою деятельность в России. Также компания временно останавливает дистрибуцию на тeрритории Украины из-за форс-мажорных обстoятельств.