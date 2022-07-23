Россиянам рассказали, как снизить членские взносы в СНТ Эксперт Агаев рассказал, как снизить членские взносы в СНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель сервиса для председателей СНТ и садоводов «СНТ Клуб» Сергей Агаев заявил, что членские взносы в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) можно снизить на 10–20%. Эксперт пояснил, что для этого нужно, чтобы СНТ перешло на раздельный сбор мусора, передало ведение бухгалтерии товарищества на аутсорсинг или обратилось к услугам самозанятых. Он отметил, что в среднем в Подмосковье ежегодный размер взносов составляет 10–15 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Завышение взносов в садовых товариществах встречается в основном только в новых СНТ, где 15–20 тысяч рублей могут брать и в месяц, — рассказал Агаев.

По его словам, сэкономить до 30% от суммы взносов можно, если нанимать сантехников, дворников или подсобных работников из числа самозанятых.

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