Россиянам рассказали, как правильно выбрать люстру Строительный эксперт Васильев: при выборе люстры нужно учесть площадь комнат

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Выбирать люстру в квартиру необходимо, учитывая охват площади освещения, высоту, размеры и подходящую под общий дизайн модель прибора, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он добавил, что для ванной (4–6 кв. м) подойдет люстра с мощностью лампочек 80–100 Вт, для кухни (7–10 кв. м) — 120–150 Вт, для гостиной (15 кв. м) — 200–300 Вт, для спальни (6–9 кв. м) — 100 Вт.

Общую мощность для конкретного помещения можно рассчитать по следующей формуле: площадь помещения нужно умножить на рекомендуемый показатель мощности. Если потолки выше трех метров, то получившуюся мощность нужно умножить еще как минимум на 1,5, потому что высокие потолки «съедают» часть света, — отметил Васильев.

Собеседник подчеркнул, что на уровень освещенности влияет форма люстры и материал, из которого изготовлены плафоны. Васильев также рассказал: если рожки люстры направлены вверх, то в комнате может быть не так светло, как бы хотелось.

Может понадобиться дополнительный источник освещения, например бра. Плафоны из темного стекла или цветного пластика делают свет более приглушенным, это также необходимо учитывать при выборе люстры. Еще одна тонкость: темные стены, потолок и их неровные поверхности (шероховатая структура обоев, например) хуже отражают свет, — рассказал Васильев.

Ранее эксперт также рассказал о разнице между паркетом и ламинатом. По его словам, существуют виды ламината, способные прослужить 20–30 лет при бережной уборке и умеренном попадании солнечного света, но подобные стройматериалы по стоимости приближаются к паркету, который сам по себе гораздо более долговечный.