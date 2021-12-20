Россиянам рассказали, как правильно одеться для бега на лыжах

При выборе одежды для ходьбы или бега на лыжах зимой следует руководствоваться правилом трёхслойности: первый слой — базовый, второй — помогает создать тепло, а третий — самый важный, так как он защищает от потока холодного ветра при спуске со склона, заявил руководитель лыжной школы Велимир Назарычев. Он посоветовал уделить особое внимание перчаткам: по его словам, они должны быть сделаны из непродуваемого материала, цитирует «Слово и Дело».

В беговых лыжах это самый важный слой, ведь на спусках, особенно в морозную погоду, может здорово продувать, а вместо —15 температура может ощущаться до —30, в зависимости от ветра и влажности. Ваша куртка должна быть с мембранной пропиткой с внешней части, и иметь эластичный материал по спине, чтобы влага могла быстро уходить, — пояснил Назарычев.

В качестве одежды первого слоя он порекомендовал использовать термобелье разной толщины, в зависимости от потребностей человека. Назарычев рассказал, что сейчас модно использовать бельё из шерсти мериноса, так как оно отлично сохраняет тепло. Одежда второго слоя призвана создавать тепло: это может быть лёгкая кофта и лосины, пояснил Назарычев. Помимо этого лыжнику потребуется бафф, шапка и непродуваемые перчатки, резюмировал эксперт.

Ранее тренер Алексей Минеев дал полезные советы для тех, кто не хочет оставлять тренировки на улице даже в холодное время года. Спортсмен посоветовал подбирать удобную одежду, чтобы не вспотеть и, как следствие, не простудиться во время физических нагрузок.