Россиянам рассказали, как пережить Великий пост без ущерба для организма Диетолог Солнцева: выдержать пост безопасно поможет строгий расчет рациона

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Выдержать Великий пост без вреда для здоровья можно с помощью строгого расчета рациона каждый день и витаминно-минеральных комплексов, рассказала в беседе с агентством «Москва» врач — диетолог-терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. По ее словам, пост является дополнительным стрессом для жителей мегаполисов.

Во-первых, нужно соблюсти нормы белка, при этом помня, что растительный белок усваивается только на 60–80%, а белок из грибов — вовсе только на 30%. Во-вторых, нужно следить за тем, чтобы организм был достаточно обеспечен необходимыми витаминами, в том числе и содержащимися в животных продуктах (например, витамин В12), — сказала она.

Медик рекомендовала всем держащим пост прием витаминно-минеральных комплексов. Кроме того, она посоветовала пользоваться счетчиками калорий, справочниками химического состава продуктов и кухонными весами.

Людям, у которых нет аллергических реакций, эксперт посоветовала в пост употреблять продукты из сои, креветки и другие морепродукты в разрешенные дни, авокадо, орехи, бобовые. Кроме того, по ее словам, полезны будут смузи из огурцов, зелени и сыра тофу. Она не рекомендовала злоупотреблять углеводной едой — картошкой, крупами, мармеладом, поскольку такая пища способствует набору веса. Входить и выходить из поста следует постепенно, заключила врач.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала тем, кто решил впервые в жизни соблюдать пост, отказаться от строгих ограничений. Специалист уточнила, что это может негативно отразиться на здоровье и работоспособности.