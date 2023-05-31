Россиянам рассказали, как действовать при попадании в «кредитную яму» Финансовый консультант Никитина посоветовала рассказать близким о попадании в «кредитную яму»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При попадании в «кредитную яму» в первую очередь необходимо заручиться поддержкой близких, рассказав им о своих долгах, посоветовала россиянам финансовый консультант Алена Никитина. Она рассказала Lenta.ru, что близкие помогут увидеть реальную ситуацию. По ее словам, чаще всего тот, кто оказался в ловушке из-за долгов, теряет связь с реальностью, продолжая набирать кредиты, чтобы погасить старые.

Иногда бывает сложно увидеть ситуацию такой, какая она есть, без прикрас. Люди обычно сбегают с реальности и думают, что все лучше, чем оно есть на самом деле. Здесь нужна поддержка близких людей, которые не осудят и не будут критиковать, потому что человек, который попал в эту «яму», явно на каком-то этапе потерял связь с реальностью, — пояснила эксперт.

По словам Никитиной, при составлении списка необходимо записать названия кредитов, процентные ставки, виды, когда осуществляется платеж и остаток задолженности. Дальше важно рассортировать их по приоритетности. Консультант советует сначала разобраться с кредитами с более высокой ставкой. Чаще всего это выплаты по кредитной карте, когда человек не уложился в беспроцентный период.

Никитина пояснила, что составление списка помогает психологически. Описание на бумаге позволяет увидеть картину целиком, без эмоций. Но для этого важно «созреть» для решительных действий, считает эксперт.

Консультант подчеркнула, что в некоторых случаях погасить другие задолженности действительно можно, взяв еще один кредит. Но такие действия оправданы только в ситуации, когда это поможет выиграть время, чтобы повысить доход или продать активы. Если же новый кредит берется только для того, чтобы отложить решение вопроса, то проблема только усугубиться.

В некоторых случаях стратегия «взять кредит, чтобы закрыть другой кредит» может быть оправданна, если речь идет о рефинансировании кредита или о том, чтобы взять кредит с меньшей процентной ставкой. Это оправданно, если за этим решением последуют какие-то действительно серьезные меры, — заключила эксперт.

Россиян ранее предупредили, что из-за долгов могут ограничить выезд за границу на основании решения суда. Запрет может быть установлен из-за неуплаты алиментов, любого долга от 30 тысяч рублей, а также при банкротстве. Кроме того, ограничить выезд могут тем гражданам, которые находятся под следствием и обвиняются по одной из статей УК РФ или получили срок, в том числе условный.