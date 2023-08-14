Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть в бархатный сезон Вице-президент РСТ Барзыкин: дешево отдохнуть можно на юге России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отдыхающие на набережной Гурзуфа в Крыму

Черноморское побережье, в том числе и Крым, это одни из самых недорогих направлений для отдыха, куда можно отправиться в начале осени, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, для культурного отдыха наиболее популярными городами являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ.

Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России, это города на Черноморском побережье, в том числе и Крым. Территория привлекает своей природой, большим выбором пляжей, развлечений. Если рассматривать направления для культурного отдыха, то это Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ. Цены в разных регионах будут немного отличаться, но в среднем начинаются от 46 тыс. рублей. Это отдых на 10 дней в трехзвездочном отели с завтраками, — рассказал Барзыкин.

Эксперт отметил, что в бархатный сезон большую популярность набирают лечебно-оздоровительные и санаторные услуги.

Ранее генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян назвал самые популярные направления в России для поездок в сентябре. По его словам, юг России наиболее популярен среди туристов, лидером среди городов остается Сочи. Северный Кавказ в части Дагестана сохраняет спрос за счет благоприятных погодных условий. Также для поездок в сентябре можно выделить такие направления, как Карелия и Алтай.