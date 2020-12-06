Россиянам предложили выплатить деньги к Новому году

https://static.news.ru/photo/2247e75c-37a6-11eb-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Руководитель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил выплатить безработным россиянам, пенсионерам и матерям-одиночкам по три тысячи рублей к Новому году.

Безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки, — цитирует URA.RU заявление политика.

По его словам, выплатить деньги некоторым категориям россиян необходимо в декабре 2020 года и в январе 2021-го. Сурайкин считает, что на эти средства люди смогут купить подарки близким.

Он добавил, что данные о тех, кому полагаются выплаты, могут быть получены в органах социальной защиты, опеки, а также в комитетах по занятости. Политик уверен, что эти разовые выплаты не нанесут ущерба бюджету России.

Соответствующее предложение партия направила в Минтруд РФ.

Ранее стало известно, что российских пенсионеров в 2021 году проверят на наличие дополнительных доходов, включая проверки их места жительства и прав на получение той или иной выплаты. Первые проверки коснутся дополнительных доходов. Речь идёт о доплатах, которые многие пенсионеры получают незаслуженно. Причём участия гражданина в таких мероприятиях не требуется, органы соцзащиты или ПФР проверят данные сами.

Между тем бывший министр труда РФ, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников заявил о необходимости отменить накопительную часть пенсии. По его мнению, пенсионная система России доказала свою несостоятельность, поскольку за два года после проведения реформы по повышению пенсионного возраста эффект для федерального бюджета оказался практически нулевым, писал NEWS.ru.