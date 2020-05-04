Россиянам предложили поделиться воспоминаниями о ветеранах

https://static.news.ru/photo/dcec36e0-8df5-11ea-a944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественная палата (ОП) в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустила в социальных сетях акцию #ЛичноОВойне. Россиянам предложили поделиться воспоминаниями о родных, ушедших на фронт.

Первыми в этом начинании стали члены самой ОП, которые и передали эстафету друзьям и блогерам, сообщила пресс-служба палаты.

Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно снять видеоролик длительностью не более 50 секунд или написать рассказ о родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне. Пост нужно опубликовать в социальных сетях с хештегами #ЛичноОВойне и #ОПРФ. Также рекомендуется передать эстафету друзьям и подписчикам.

Помимо этого, можно поучаствовать, прочитав стихотворение, спев песню о событиях Великой Отечественной войны или просто поздравив ветеранов.

Ранее NEWS.ru писал, что участниками онлайн-акции «Георгиевская ленточка» стали более 200 тысяч человек.