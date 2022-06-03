Названы эффективные способы побороть мигрень Россиянам посоветовали соблюдать режим сна, чтобы избавиться от мигрени

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Если человек страдает от изнуряющих головных болей, которые мешают нормальной жизни, чаще чем 15 раз в месяц, ему стоит обратиться к врачу за профессиональной помощью, пишет Live 24. При борьбе с мигренью также крайне важно соблюдать режим сна и ложиться спать в одно и то же время.

При подтверждении мигрени очень важно регулировать свой цикл сна — ложиться спать в одно и то же время каждый день, в том числе в выходные и праздничные дни. Также свою эффективность при мигренях доказали эфирные масла лаванды и мяты, иглоукалывание, йога и употребление имбиря, — сообщает издание.

Помимо этого, крайне важную роль в профилактике мигрени играет диета. Стало известно, что около 10% пациентов с мигренью спровоцировали у себя появление этого недуга из-за неправильного питания. В связи с этим россиянам посоветовали есть больше фруктов и овощей, а также убрать из рациона обработанные и упакованные продукты.

Вместе с тем специалисты советуют страдающим от мигрени избегать потребления усилителей вкуса и консервантов, а также уменьшить в своем рационе количество соевых продуктов, дрожжевого хлеба и орехового масла, — пишет издание.

Ранее терапевт Оксана Хамицева заявила, что головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приёмом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями. Эксперт отметила, что головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний.