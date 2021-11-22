Россиянам объяснили подорожание сладостей к Новому году

К Новому году в России сладкое вырастет в цене примерно на 20% из-за рекордного подорожания какао и других ингредиентов, заявила владелица одной из частных кондитерских фабрик Светлана Баранова. При этом она опровергла слухи о том, что шоколадные фабрики намеренно поднимают цены перед зимним праздником, чтобы заработать на покупателях, передаёт «Экономика сегодня».

Мы видим, что сейчас дорожают абсолютно все продукты питания, так что кондитерские изделия и шоколад не станут исключением. Стоимость шоколада увеличится из-за подорожания ингредиентов, какао, сырья и упаковочной тары, — пояснила Баранова.

Она согласилась с тем, что шоколад и изделия из него являются «ходовым товаром» в предновогодний период. Однако в это время дорожают также и фрукты, мясо, икра и многие другие продукты, так что не стоит винить производителей сладкого в том, что они намеренно увеличивают цены на свою продукцию.

Если сейчас не поднять стоимость, то большинство производств начнут работать себе в убыток, а там и до банкротства недалеко. Скажу так: производители шоколада и так максимально отодвинули тот момент, когда цены вёе-таки придётся поднять, — резюмировала Баранова.

Ранее россиян предупредили о подорожании овощей в преддверии Нового года. При этом закупаться ими сейчас бессмысленно, если нет возможности сохранить овощи до зимнего праздника, заявила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.