Россиянам объяснили, почему стоит избавиться от новогодней ёлки к Крещению
Психолог Кирьянова: со временем новогодняя ёлка становится неуместным атрибутом
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:04, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новогодняя ёлка становится бесполезным и неуместным атрибутом, если не убирать её слишком долго, заявила психолог Анна Кирьянова. Она подчеркнула: если дерево стоит в квартире до мая, это значит, что хозяева не способны принимать решения, пишет «ФедералПресс».
Без всяких суеверий и мистики можно сказать, что если в семье ёлка стоит до мая, то люди не способны принимать решения. Новогоднее украшение становится нелепым и неуместным атрибутом в доме, — пояснила Кирьянова.
По её мнению, за новогодние каникулы у россиян было достаточно времени, чтобы вынести из дома все атрибуты прошедшего праздника. Психолога в этом вопросе поддержали и священники, которые напомнили, что традиционно у верующих принято убирать ёлку к Крещению.
Ранее стало известно, что традиционно Крещенский сочельник, 18 января, православные христиане начинали с богослужения, которое завершалось, как правило, освящением воды. При этом принимать какую-либо пищу можно было только после окончания литургии.