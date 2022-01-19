Россиянам объяснили, почему стоит избавиться от новогодней ёлки к Крещению

Новогодняя ёлка становится бесполезным и неуместным атрибутом, если не убирать её слишком долго, заявила психолог Анна Кирьянова. Она подчеркнула: если дерево стоит в квартире до мая, это значит, что хозяева не способны принимать решения, пишет «ФедералПресс».

Без всяких суеверий и мистики можно сказать, что если в семье ёлка стоит до мая, то люди не способны принимать решения. Новогоднее украшение становится нелепым и неуместным атрибутом в доме, — пояснила Кирьянова.

По её мнению, за новогодние каникулы у россиян было достаточно времени, чтобы вынести из дома все атрибуты прошедшего праздника. Психолога в этом вопросе поддержали и священники, которые напомнили, что традиционно у верующих принято убирать ёлку к Крещению.

Ранее стало известно, что традиционно Крещенский сочельник, 18 января, православные христиане начинали с богослужения, которое завершалось, как правило, освящением воды. При этом принимать какую-либо пищу можно было только после окончания литургии.