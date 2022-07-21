Названы последствия для перевозившей оленя в автобусе россиянки Эксперт Валдин объяснил, какое наказание может ожидать перевозившую оленя в автобусе россиянку

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Олень

Пассажирке, перевозившей оленя в автобусе Норильска, не грозит никакое наказание, если он оплачен, как багаж, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. Соответствующе видео ранее распространилось в Сети. По словам Валдина, нигде не сказано, что нужно обязательно перевозить животное определенного вида.

Ничего этого пассажира не ждет, если олень был оплачен. Собаку вы имеете право перевозить. Нигде не сказано, что животное должно быть определённого вида, породы, размера. Просто никому в голову не приходило, что кто-то в автобусе может перевозить, например, бегемота, — заявил Валдин.

Он добавил, что любое животное можно перевозить в автобусе, никаких ограничений нет.

Ранее в Сети появилось видео, как в Норильске женщина перевозит в автобусе оленя. Из-за этого между пассажирами разгорелся жаркий спор. Часть пассажиров была недовольна перевозкой крупногабаритного животного, однако других устраивала подобная экзотика.