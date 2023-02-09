Россиянам объяснили, как выявить у себя рак полости рта на ранней стадии Стоматолог Комаров: любые припухлости и язвочки в полости рта и на лице могут быть симптомами рака

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Для раннего выявления рака полости рта необходимо проводить самодиагностику после каждой чистки зубов, рассказал NEWS.ru главврач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров. Медик добавил, что любые новые припухлости, асимметрия, «шишки и язвочки», пигментация могут являться симптомами онкологии.

Осматривайте полость рта и лицо после каждой чистки зубов. Асимметрия, припухлости, шишки, язвочки, пигментация, эрозии, узлы во рту, кровоточивость, бугристости, которых раньше не было, могут являться симптомами рака полости рта. Если изменения есть —незамедлительно обратитесь к врачу, — подчеркнул Комаров.

Эксперт добавил, что предупредить развитие рака полости рта можно, если не начинать курить или бросить, особенно это касается злоупотребляющих спиртным «и жеванием различных смесей».

Также особую онконастороженность нужно проявлять пациентам с хронической инфекцией, язвами и трещинами в полости рта, травматизацией слизистой оболочки полости рта — разрушенными зубами и их корнями, некачественно изготовленными протезами, — подытожил Комаров.

Ранее стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что на здоровье зубов может негативно отражаться не только плохая гигиена, но и стресс. В частности, при стрессе изменяется объем и качество выделяемой слюны, в результате ускоряется развитие кариеса и стоматита. Специалист также добавил, что при психоэмоциональном напряжении наблюдается гиперфункция жевательных мышц, что негативно влияет на стираемость зубов.