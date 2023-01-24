Россиянам объяснили, как правильно фотографироваться для резюме Стилист Игнатова: фотографироваться для резюме нужно в идеально выглаженной одежде белого цвета

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Фотографироваться для резюме лучше в идеально выглаженной одежде белого цвета или пастельных тонов, рассказала NEWS.ru стилист Анастасия Игнатова. Она также объяснила, что в кадре не стоит «прятать» в одежде или прическе украшения: либо показываем целиком, либо снимаем". По ее словам, удачный фотопортрет наводит зрителя на мысль, что если человек так ответственно подошел к созданию фотокарточки, то свою работу он выполняет так же профессионально.

Складывается ощущение, что вы качественно выполняете любое дело, за которое беретесь. А значит, вам можно доверять. В кадре важно все: одежда, аксессуары, причёска, макияж, наклон головы. Но чем меньше деталей, тем меньше шансов ошибиться, перебрать. Цепочки на шее и на руке не должны прятаться под одеждой. Либо показываем целиком или снимаем. Одежда должна быть опрятна и идеально выглажена. Одежда желательно из материала, который хорошо держит форму, идеально выглажена, белого цвета или постельных тонов, — подчеркнула Игнатова.

Эксперт отметила, что белый — цвет роскошной жизни, он непрактичен, а значит для избранных. Собеседница добавила, что для фото для резюме подойдут классический костюм или юбка того же цвета.

Пастельные и сложные светлые оттенки редкие, и поэтому высоко ценятся. Кроме того они прекрасно сочетаются друг с другом и идут почти всем. Сатиновые и шелковые фактуры в рубашках, блузах и платьях, которые трудно носимы в жизни, но настолько лаконичны в кадре, что в принципе сложно определить их стоимость: и это играет нам на руку. Избегайте блестящих, отражающих свет тканей, — рассказала Игнатова

По ее словам, обувь заслуживает особого внимания, она должна выглядеть новой, будто только из магазина, без заломов, с закрытым носком, желательно классической. Стилист подытожила, что данные рекомендации подойдут и для публикации в медиа и соцсетях.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ предположили, что к 2030 году число трудоспособных россиян сократится на 1,9 млн человек, а рабочая сила состарится. Так, доля людей младше 40 лет на рынке сократится на 4,6%, до 37,4% (по сравнению с 2019 годом). Причинами таких изменений эксперты называют высокую смертность, миграцию, небольшое количество молодежи, выходящей на работу, а также увеличение числа пенсионеров.