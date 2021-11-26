Россиянам объяснили, чем опасен штамм коронавируса «омикрон»

Новый штамм COVID «омикрон» значительно отличается от первоначального коронавируса и может доставить серьёзные проблемы. В то же время не исключён вариант его быстрого подавления другими разновидностями инфекции. Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Он отметил, что у учёных пока мало данных о новом штамме, идёт сбор информации о нём. Однако уже сейчас обнаружено значительное количество изменений на участках, создающих иммунологический портрет коронавируса. Эти участки могут оказаться невидимыми для антител, которые вырабатываются у переболевшего или привившегося человека.

Специалист пояснил, что S-белок можно представить как булаву. Каждый «шип» на ней — конфигурация белка, отличная от других. И против каждого из них появляется несколько иммунных B-клеток, формирующих антитела против данной конфигурации белка. Изменение одного из «шипов» не страшно, хуже, когда их много. У штамма «омикрон» их насчитывается более трёх десятков.

Эксперт добавил, что есть два варианта развития событий. Новый штамм может распространиться так же быстро, как разновидность «дельта». Закрытие авиасообщения от него не спасёт.

Это будет вопрос времени и того, с каким пиком, то есть как высоко волна эта пойдёт, — сказал вирусолог.

Второй вариант состоит в том, что «омикрон» может не получить широкого распространения из-за того, что через какое-то время будет подавлен другими разновидностями инфекции.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Случаи заражения им выявлены в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле, Бельгии и Германии.

Ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что новый штамм может появиться в России в ближайшие месяцы. При этом он отметил, что судить о последствиях этого варианта пока сложно, поскольку «омикрон» ещё мало изучен.