https://static.news.ru/photo/412c617c-2c9c-11ea-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство новогодних салатов хранится не более суток. Об этом заявила специалист инспекции по качеству питания Валентина Семёнова.

По словам эксперта, сельдь под шубой и мимоза хранятся около шести часов, салаты из рыбы и морепродуктов — 12 часов, винегрет без заправки — 18 часов, салаты из варёных, тушёных и жареных овощей — не более суток, передаёт РИА Новости.

Семёнова посоветовала россиянам заправлять салаты майонезом, соусом или маслом непосредственно перед подачей на стол.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора советуют не запасаться салатами впрок к новогоднему столу и не готовить их в больших количествах. Иначе можно получить кишечную инфекцию, так как салаты быстро портятся. Лучше всего всё приготовленное съесть сразу, а продукты покупать в проверенных магазинах и с хорошим сроком годности. В сложных блюдах, таких как многокомпонентные салаты, заливное и прочее, повышается риск развития микробов и вирусов, так как для них это хорошая питательная среда.