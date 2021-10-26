Россиянам напомнили о советских способах экономии, актуальных и в 2021 году

Автор канала «Ностальгия Лены Ло» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказала, как жители СССР экономно относились к предметам быта. По словам автора, советские люди руководствовались лозунгом «экономия должна быть экономной». Она также добавила, что такая экономия спасала экологию.

В материале женщина вспомнила , как люди ходили в магазин с авоськами. При этом многие стирали пластиковые пакеты, чтобы вновь ими воспользоваться. Колготки, по мнению автора, применялись повсеместно, в том числе для хранения картошки или лука. В материале также сказано про советскую смекалку, когда дети использовали практически любой предмет в своих играх.

Автор отмечает, что в детстве они сдавали макулатуру и металлом. При этом старались беречь любую вещь, так как она могла прослужить дольше. В статье сказано, что все люди были Кулибиными в некотором смысле.

Ранее депутат Госдумы Роман Лябихов заявил, что россияне могут платить за коммунальные услуги, не получая их, поэтому следует регулярно проверять квитанции по оплате услуг ЖКХ. По мнению парламентария, граждане также могут установить счётчики и использовать энергосберегающие лампы для снижения расходов по «коммуналке».