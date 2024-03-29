Россиянам напомнили, можно ли вернуть билеты на концерт В Минкульте попросили организаторов идти навстречу зрителям при возврате билетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторов мероприятий и концертов попросили идти навстречу зрителям, которые хотят вернуть билеты из-за страха посещать общественные места после теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала директор департамента господдержки искусства Минкульта Оксана Косарева. В беседе с «Парламентской газетой» она уточнила, что, если до мероприятия осталось больше десяти дней, то деньги в любом случае должны вернуть в полном объеме. В случае, когда времени осталось меньше, организаторы могут запросить комиссию.

Но мы попросили организаторов пойти навстречу зрителям, и в эти дни вернуть деньги за билеты, если люди по каким-либо причинам не готовы посетить мероприятие. Если есть какие-то опасения или вам просто некомфортно сейчас посещать массовые мероприятия, обратитесь к организаторам. Думаю, они не откажут, — пояснила Косарева.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что россияне вправе отказываться от выполнения работ или оказания услуг при условии оплаты исполнителю понесенных расходов. При этом эксперт подчеркнул, что вопрос заключается в том, как рассчитывать эти расходы. Он считает, что можно использовать принцип невозвратных билетов, который думают вводить в авиакомпаниях. Так, зритель сможет получить деньги за билет, если его приобретет кто-то другой.

Если вы хотите сдать такой билет, то перевозчик сможет вернуть вам деньги, если этот билет купит кто-то другой и борт улетит полным. Также и с концертами: если в зале аншлаг, значит, за ваш билет заплатил кто-то другой и организатор не понес убытков, даже если вас не было в зале, — пояснил Шелищ.

Психолог Светлана Колосова ранее рассказала, что возникающие в общественных местах тревога и паника являются сильными эмоциями, которые сами собой не проходят, а лечатся терапией. По ее словам, если острота эмоционального восприятия трагического события не проходит, необходимо обратиться за помощью. Также она призвала не жить страшными событиями наподобие теракта в «Крокус Сити Холле».