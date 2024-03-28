Психолог рассказала, как справиться с тревогой в общественных местах Психолог Колосова: поддержка близких и прогулки помогут справиться с тревогой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возникающие в общественных местах тревога и паника являются сильными эмоциями, которые сами собой не проходят, а лечатся терапией, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, если острота эмоционального восприятия трагического события не проходит, необходимо обратиться за помощью. Также она призвала не жить страшными событиями наподобие теракта в «Крокус Сити Холле» и не читать новости об этом, чтобы перестать жить данной ситуацией.

Если боли затихают, их нельзя разжигать. Нельзя бесконечно читать новости, пересказывать их, живя этой проблемой. Не нужно жить этой ситуацией, участвовать в ней и накручивать себя, — сказала Колосова.

Психолог посоветовала искать поддержки у людей, которые могут перевести тебя в другое состояние. По ее словам, женщинам помогает уборка по дому, поскольку они убираются не только в шкафу, но и у себя в голове и душе. Чтобы справиться с тревогой, психолог рекомендовала почаще быть на свежем воздухе и заниматься чем-то позитивным, помогая людям, чье положение хуже.

Человеческий организм устроен интересным образом: как бы ни было плохо тебе, нужно искать людей, которым хуже. Можно помочь тем, кому это действительно важно, заняться волонтерством. В этом плане психика работает здорово, — добавила Колосова.

Ранее Колосова рассказала, что ароматерапия, медитация, хороший сон и прогулки на свежем воздухе являются эффективными способами снизить стресс. По ее словам, если человек пользуется антистресс-игрушками, лучше всего выбирать те, что воздействуют на ладони, кисти и запястья и создают эффект массажера.