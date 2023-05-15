Россиянам дали советы по сохранению органов дыхания Пульмонолог Куценко: для сохранения органов дыхания нужно отказаться от вредных привычек

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Врач-пульмонолог Максим Куценко рассказал, что для сохранения здоровья органов дыхания необходимо отказаться от вредных привычек, например, курения вейпов и сигарет, сообщает официальный портал мэрии Москвы. Эксперт добавил, что употребление алкогольных напитков может вызвать ожог слизистой ЖКТ, который способствует проникновению аллергенов в организм.

Дыхательные пути часто называют входными воротами организма, поскольку они находятся в контакте с внешней средой. Конечно, у нас есть специальные механизмы очищения воздуха и предотвращения попадания в легкие тех или иных частиц, микробов, вирусов и так далее, — сказал Куценко.

По его словам, ослабление иммунитета снижает защитную функцию легких. Специалист призвал отказаться от вредных привычек, наладить режим сна, а также вести здоровый образ жизни.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.