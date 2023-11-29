Россиянам дали совет, как одеваться в сезон простуд Терапевт Ионов: зимняя верхняя одежда должна быть свободной

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Чтобы не заболеть простудой зимой, следует выбирать свободную верхнюю одежду и носить хлопковое нательное белье, посоветовал врач-терапевт Станислав Ионов. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что лучше отказаться от одежды, содержащей синтетические нити. Это поможет телу не потеть и не переохлаждаться.

Верхнюю одежду <...> носите свободную. Нательное белье — лучше хлопковое, без содержания синтетических нитей, чтобы тело не потело и не переохлаждалось, что опять-таки способствует снижению реактивности вашего организма и повышает опасность заболевания, — пояснил врач.

Кроме того, зимой нельзя забыть о головных уборах. Ионов предупредил, что отказ от ношения шапки повышает риски развития ринита или отита. Также важно подобрать подходящую обувь: ноге в ней должно быть тепло. Терапевт советует использовать войлочные стельки. Они сохраняют тепло и обеспечивают массаж стопы при ходьбе, улучшая кровоток.

Терапевт Андрей Кондрахин ранее рассказал, что прогулка без шапки может вызвать менингит при наличии других инфекций или хронических заболеваний. По его словам, переохлаждение в такой ситуации станет провокатором. Также в менингит может перерасти воспаление среднего уха.