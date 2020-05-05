Россиян вывезли из Вьетнама на родину

https://static.news.ru/photo/1aa4ddd6-8e94-11ea-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Российская авиакомпания Azur вывезла застрявших во Вьетнаме россиян. На борт Камрань — Петербург — Москва зарегистрировался 231 человек.

На рейс сел 231 человек, преимущественно жители ЦФО и СЗФО, но есть и из других областей, — сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хошимине.

Из них у 71 человека были просроченные визы, однако дипведомство смогло положительно решить данный вопрос. Этим же рейсом смогли улететь шесть граждан Молдавии, два гражданина Белоруссии и одна гражданка ЛНР.

Как писал NEWS.ru ранее, международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Об этом заявила официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова.