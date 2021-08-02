Россиян предупредили о значительном подорожании пива

Российское пиво с небольших производств ближайшее время станет дороже как минимум на 10%. Об этом журналистам «Радио 1» рассказал соучредитель крафтовой пивоварни «Ландау БирЛаб» в подмосковном Сергиевом Посаде Сергей Захаров.

По его словам, в первом полугодии значительно выросли цены на сопутствующие материалы: тару, коробки, скотчи и плёнки.

Кроме этого, сейчас наблюдается очень сильное подорожание ингредиентов. Даже российский солод, который мы редко когда используем, подорожал уже больше чем на 25%, и планируется ещё его подорожание, — подчеркнул предприниматель.

Ранее стало известно, что средняя стоимость разливного пива в России в июне выросла на 9% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода.

Средняя цена разливного алкогольного напитка в июне составила 107 рублей, в то время как год назад литр пива стоил 98 рублей. Лидером среди российских городов по данному показателю стала Москва — 214 рублей. Однако, по мнению экспертов, столь высокая разница объясняется большим присутствием в линейке крафтового пива.