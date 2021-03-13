Россиян предупредили о возможном росте заражений COVID-19 осенью

Зарубежные партнёры часто просят открыть в их странах представительство Минобороны РФ, рассказал глава 6-го управления Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) МО РФ Виталий Деменко. По его словам, в конце 2020-го открылись представительства МО в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и в Судане.

Мы частенько получаем обращения с просьбой или об открытии представительства или направлении российских военных специалистов, помощи в реформировании вооружённых сил, повышении боевой готовности, боевых возможностей, — рассказал Деменко в эфире...