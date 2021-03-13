Россиян предупредили о возможном росте заражений COVID-19 осенью

Россия может столкнуться с ростом числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией осенью 2021 года, заявил вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, это может быть связано с недостаточным количеством привившихся и нежеланием людей вакцинироваться. Эксперт отметил, что в данный момент кривая заболеваемости COVID-19 падает благодаря вакцинации и формированию естественного иммунитета.
Он может продержаться около 6 месяцев, потом переболевшим граждан нужно сделать прививку. Это может быть, к примеру, препарат российского производства «Спутник лайт» с одним компонентом,