Россиян предупредили о сокращении ассортимента средств гигиены «Ведомости»: ассортимент бытовой химии и средств гигиены у ретейлеров сократился на 16%

Фото: Кирилл Зайцев / News.ru

Ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены в России сократился на 16,2%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отчета аналитической компании NielsenIQ. По данным исследования, на 8% уменьшилось число детских товаров, а на 3,8% — товаров для животных. Эксперты рассказали изданию, что это связано с уходом иностранных брендов, а также с тем, что параллельный импорт лишь частично решает задачу поддержания ассортимента.

Параллельный импорт лишь частично решает задачу поддержания ассортимента и не может являться панацеей. Эта проблема может усугубиться в текущем году, — рассказал «Ведомостям» академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ретейле» НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

Еще одним фактором сокращения ассортимента, по мнению специалистов, является развитие онлайн-торговли.

Экономист Мария Долгова ранее рассказала, что в ближайшее время во всем мире ожидается рост цен на сахар и апельсины. Эксперт пояснила, что сахар начнет дорожать из-за высокого спроса на сахарный тростник в Бразилии, многие жители которой перешли на биотопливо и этанол из-за высокой стоимости бензина. Она добавила, что прогнозы на урожай апельсинов в этом году крайне пессимистичны. Еще одной причиной удорожания сахара стал плохой урожай сахарного тростника в Индии, которая находится на втором месте в мире по экспорту этого продукта.