Названы два продукта, которые подорожают во всем мире Экономист Долгова: мировые цены на сахар и апельсины неизбежно начнут расти

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Экономист Мария Долгова рассказала агентству ПРАЙМ, что в ближайшее время во всем мире ожидается рост цен на сахар и апельсины. Эксперт пояснила, что сахар начнет дорожать из-за высокого спроса на сахарный тростник в Бразилии, многие жители которой перешли на биотопливо и этанол из-за высокой стоимости бензина. Она добавила, что прогнозы на урожай апельсинов в этом году крайне пессимистичны.

Сахар дорожает из-за скачка цен на бензин в Бразилии, заставившего многих потребителей перейти на биотопливо и этанол. Много сахарного тростника идет именно на эти товары. Апельсины, по данным Всемирного банка, в 2022 году подорожали почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом, — сказала Долгова.

Еще одной причиной удорожания сахара стал плохой урожай сахарного тростника в Индии, которая находится на втором месте в мире по экспорту этого продукта.

Ранее сообщалось, что целый ряд продуктов питания подорожал с конца декабря по середину января. В экспертно-аналитическом центе агробизнеса «АБ-Центр» рассказали, что в лидерах роста цен за три недели оказались овощи. Больше всего подорожали огурцы, помидоры и лук. Однако на часть продуктов цены немного упали. В лидерах по снижению за эти три недели оказались гречневая крупа, пшено, а также полукопченая и варено-копченая колбаса.