Названы самые подорожавшие в январе продукты Аналитики «АБ-Центра» рассказали о повышении цен на ряд товаров в январе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Целый ряд продуктов питания подорожал с конца декабря по середину января, сообщили NEWS.ru в экспертно-аналитическом центе агробизнеса «АБ-Центр». В лидерах роста цен за три недели овощи. Больше всего выросли в цене огурцы, помидоры и лук.

Изменение розничных цен на продукты питания в России к началу года — с 26 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г.: огурцы (+18,2%), помидоры (+15,7%), лук (+9,7%), морковь (+8,2%), свекла столовая (+6,4%), капуста белокочанная свежая (+3,2%), яблоки (+2,5%), картофель (+2%), печенье (+1,5%), сыры сычужные твердые и мягкие (+0,8%), бананы (+0,7%), соль поваренная пищевая (+0,4%), водка (+0,3%), баранина на кости (+0,2%), консервы мясные для детского питания (+0,2%), смеси сухие молочные для детского питания (+0,1%), масло сливочное (+0,05%), говядина на кости (+0,03%), — сказано в исследовании.

Однако на часть продуктов цены немного упали. В лидерах по снижению за эти три недели оказались гречневая крупа (-2,8%), пшено (-1,6%), а также полукопченая и варено-копченая колбаса (-1,2%). Цены на мороженую рыбу снизились на 0,2%, мясо кур и яйца подешевели на 0,3%, молоко пастеризованное и стерилизованное — на 0,5% и 0,8% соответственно, свинина на кости и творог — на 0,7%, сахар и шлифованный рис — на 1%.

Ранее, с 13 по 15 января, Фонд изучения общественного мнения (ФОМ) опросил 1500 респондентов, на какие основные продукты, товары и услуги они заметили рост цен за последний месяц. Россияне могли выбрать несколько вариантов ответов. 38% участников отметили рост цен на мясо и птицу; 34% — указали на рыбу и морепродукты; 31% — на молоко и молочные продукты; 24% — на хлеб и хлебобулочных изделия; 23% — на яйца; 22% — на сахар. Реже респонденты говорили о росте цены на фрукты и овощи (20%), растительное масло (19%), крупы и макаронные изделия (18%) и алкоголь (13%).

Подробнее о том, как подорожали продукты после Нового года и что с ценами будет дальше — в эксклюзиве NEWS.ru.