Как подорожали продукты в январе: заявления магазинов и расчеты экспертов Почему россияне оказались более чувствительны к росту цен, чем статистика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последний месяц более 30% россиян заметили рост цен на мясо и птицу, молоко, а также рыбу и морепродукты, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Представители торговых сетей говорят, что цены на большинство отмеченных групп товаров остаются стабильными. NEWS.ru решил разобраться, какие продукты на самом деле подорожали с начала года, какие, напротив, подешевели и что с ценами будет дальше.

Россияне — о росте цен

Опрос ФОМ проводился 13–15 января, в нем приняли участие 1500 респондентов. Вопрос звучал так: «По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?». Россияне могли выбрать несколько вариантов ответов.

38% участников отметили рост цен на мясо и птицу;

34% — указали на рыбу и морепродукты;

31% — на молоко и молочные продукты;

24% — на хлеб и хлебобулочных изделия;

23% — на яйца;

22% — на сахар.

Реже респонденты говорили о росте цены на фрукты и овощи (20%), растительное масло (19%), крупы и макаронные изделия (18%) и алкоголь (13%).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О чем говорят торговые сети

Как заявили NEWS.ru в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в январе цены на мясо, молоко и сахар остаются на стабильном уровне. Согласно данным Росстата, на которые ссылается АКОРТ, с начала года незначительно подорожала говядина — на 0,25%, цены на свинину и куриное мясо выросли на 0,03% и 0,13% соответственно. При этом стоимость молока снизилась на 0,18%, а сахар-песок подешевел на 0,75%.

Стабилизацию цен в АКОРТ связывают с ростом внутреннего производство сахара, молока, а также куриного мяса по итогам 2022 года.

В федеральных торговых сетях цены на ключевые товары снизились еще заметнее за счет закупочных мощностей и удержания низкой, а в ряде случаев нулевой и отрицательной наценок на ряд социально значимых продуктов, говорит председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Так, отрицательная наценка на тушку бройлера составила минус 4,7%, а на растительное масло — минус 4,23%, говорит он.

По словам Караваева, на розничные цены влияет много факторов, в том числе курс рубля, логистические и коммунальные затраты, потребительский спрос. Но сейчас предпосылок для роста цен на сахар, мясо и молоко нет, считают в АКОРТ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что утверждает статистика

Ресурс «Чек Индекс» сравнил данные с касс 1–20 января 2022 и 2023 годов (имеются в распоряжении NEWS.ru). За год средний чек покупки в продуктовых супермаркетах вырос на 7%, до 628 руб., а в магазинах «у дома» — на те же 7%, до 478 руб. В теории рост среднего чека может свидетельствовать о росте цен на товары, но не обязательно, говорят эксперты.

Это может происходить и в случае увеличения объемов средней покупки по тем или иным причинам. И наоборот: уменьшение чека не обязательно признак снижения цен. Люди просто могут делать покупки поменьше из-за подорожания товаров.

А вот о чем говорит другая статистика. По оценкам экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» (есть в распоряжении NEWS.ru), с 26 декабря 2022 года по 16 января 2023 года больше всего подорожали:

огурцы (+18,2%);

помидоры (+15,7%);

лук (+9,7%);

морковь (+8,2%);

свекла (+6,4%);

капуста белокачанная (+3,2%);

яблоки (+2,5%);

картофель (+2%).

В лидерах по снижению цены за эти три недели оказались гречневая крупа (-2,8%), пшено (-1,6%), а также полукопченая и варено-копчена колбаса (-1,2%).

Интересно, что товары, на которые обратили внимание участники опроса ФОМ, в основном либо не подорожали, либо даже подешевели. Например, цены на говядину поднялись всего на 0,03%, на мороженую рыбу — снизились на 0,2%. Мясо кур и яйца подешевели на 0,3%, молоко пастеризованное и стерилизованное — на 0,5% и 0,8% соответственно, сахар — на 1%.

Впрочем, расчеты «АБ-Центра» базируются на официальных государственных данных Росстата. И в любом случае рост цен на целый ряд овощей остается вполне внушительным, но в торговых сетях предпочитают это лишний раз не упоминать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как все объясняют эксперты

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман:

О том, что люди заметили рост цен на продукты (говядину, мясо птицы, рыбу, молоко, хлеб, сахар) сообщили только от четверти до трети опрошенных. Можно сказать, что большинство россиян этого роста не ощутили. Так что в этом смысле расхождения со статистикой нет. Некоторые люди просто автоматически, в силу привычки или характера говорят, что цены выросли. Да, они ожидали роста цен и подспудно считают, что так и вышло, не хотят признавать свою ошибку. Нормальное явление. С другой стороны, в будущем действительно можно ожидать опережающего роста цен, но только на импортные товары. Курс рубля в последние недели достаточно стабилен, спрос на импорт сезонно низок после Нового года, поэтому сейчас существенного подорожания импортных товаров не наблюдается. Однако на фоне сокращения доходов от экспорта энергоносителей, нового увеличения закупок по импорту, нарастания дефицита бюджета в ближайшие месяцы вероятно более заметное ослабление рубля, а вместе с ним — подорожание ввозимых товаров, в том числе продуктов питания.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников: