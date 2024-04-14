Россиян предупредили о резком росте цен на вино до 35% РБК: цены на вино в России вырастут до 35% с 13 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители «Абрау-Дюрсо», которая является одной из крупнейших винодельческих компаний России, объявили о повышении цен на продукцию с 13 мая, сообщает РБК. Рост стоимости затронет 15 позиций алкогольного портфеля и составит от 7% до 35% в зависимости от наименования. Причиной увеличения цен на вино назвали трехкратный рост акцизов.

Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен, — заявила директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова.

По данным компании, больше всего (на 33–35%) подорожают игристые вина «Империал» и «Русское шампанское „Кошерное“» (на 18%). Наименьший рост цен (на 7%) ожидается на «Русское шампанское». Кроме этого, увеличится стоимость безалкогольных напитков. Грядущее повышение также связали с удорожанием вспомогательных и основных материалов производства, транспортных расходов и комплектующих.

Ранее основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что к лету цены на бензин в России могут вырасти на один-два рубля. По его словам, сдержать этот рост помогут предпринимаемые правительством меры. Он подчеркнул, что в стране уделяется большое внимание ценам на топливо на внутреннем рынке, в том числе по причине заметного роста стоимости топлива с начала года.