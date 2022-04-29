Россиян предупредили о росте активности украинских кибермошенников

Фото shutterstock.com

Российские военнослужащие и их коллеги из ЛНР и ДНР в ходе спецоперации обнаружили в украинских городах инструкции по мошенническим способам обмана россиян, рассказал председатель Международного комитета безопасности цифровой экономики Алексей Лобарев. По его словам, сейчас аферисты сбежали в западные страны и планируют обманывать россиян оттуда, пишет «ФедералПресс».

По данным МВД, сейчас активность кибермошенников со стороны Украины снизилась с 82% до 11 %, но с началом спецоперации преступников спугнули с места. Сейчас известно, что они объединяются и будут вновь организовывать Call-центры в западных городах, поэтому всем нам надо подготовиться, — предупредил Лобарев.

По его словам, на Украине нашли номера телефонов жертв из России и даже инструкции: как звонить, объяснять, обманывать и куда доставлять полученные деньги. Лобарев заверил, что мошенники теперь будут звонить россиянам из Франции, Израиля, Германии и других стран. Он отметил, что у украинских аферистов есть даже кодекс, согласно которому обмануть русского на деньги считается большим удовольствием и верхом мастерства.

Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и вымогают деньги, предлагая компенсации за якобы некачественное лечение. Общение преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счёта в одном из российских банков.