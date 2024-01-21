Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием СБП Волк: мошенники стали использовать СБП для обмана россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали применять новую схему обмана граждан с использованием Системы быстрых платежей (СБП), сообщила в Telegram представитель МВД Ирина Волк. Она призвала россиян быть бдительными при совершении покупок в онлайн-магазинах.

По словам представителя ведомства, суть нового способа обмана состоит в том, что злоумышленники отслеживают заявки граждан на дорогостоящие покупки в интернет-магазинах и связываются с ними от имени сотрудников. Будущей жертве они сообщают о наличии товара и предлагают приобрести его со скидкой, оплатив через СБП.

Если доверчивый покупатель соглашается, ему присылают в мессенджер ссылку, которая ведет на страницу с формой оплаты по QR-коду. При осуществлении платежа средства поступают не магазину, а мошенникам, пояснила Волк.

Она посоветовала россиянам не переходить по ссылкам, рекламирующим различные акции, скидки и розыгрыши, если они не размещены на сайте онлайн-магазина. Волк порекомендовала использовать отдельную банковскую карту для покупок в интернете и не хранить на ней большую сумму денег. Она также добавила, что в случае возникновения каких-то сомнений при совершении онлайн-покупок следует связываться с работниками магазина по указанному на его сайте телефону.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что телефонные мошенники обманывают россиян, подделывая голоса их родных и близких с помощью специального программного обеспечения. Специалисты порекомендовали россиянам не размещать личную и финансовую информацию в соцсетях и других открытых ресурсах, не пересылать в мессенджерах сведения из документов и не вводить на непроверенных сайтах свои данные. В случае поступления сомнительных звонков, по их словам, следует связаться с человеком, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.