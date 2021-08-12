Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

Новая климатическая эпоха наступит после 2035 года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT.

Четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них даёт нам шансы, что мы после 2035 года начнём возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернёмся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчёт для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период, — подчеркнул синоптик.

По его мнению, в ближайшие годы россияне станут приспосабливаться к изменениям климата, которые при этом не будут критически влиять на их жизнь.

Ранее стало известно, что в один год из пяти ближайших лет температура в России на 1,5 градуса превысит доиндустриальный уровень. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский. По его словам, прошлые два года было жарко в Европе, но теперь высокая температура добралась до России.