Россиян предупредили о грядущем росте автоугонов

Представители страховых компаний предрекают рост автоугонов на фоне запрета поставок на импортные автомобили и запчастей к ним. Это приведёт к угону машин для разбора на запчасти, приводит мнение экспертов РИА Новости.

На фоне санкций ряд автоконцернов заявил о приостановке производства и поставок авто в Россию из-за ситуации на Украине и проблем с логистикой. В частности, это Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce. Страховщики на этом фоне отмечают , что прогнозы делать сложно из-за стремительного развития событий.

Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, должны попасть в автосалоны официальных дилеров, но в условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно — в 1,5–2 раза, — говорит директор департамента по работе с автобизнесом «Росгосстраха» Сергей Кириченко.

В «Альфа Страхование» внимательно следят за ситуацией, так как на волне ожидаемого роста угона машин на запчасти могут активизироваться мошенники.

Они будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей, — предполагает заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина считает, что количество угонов может увеличиться в сегменте наиболее востребованных моделей и марок машин. Поэтому включение в страховой полис риска «хищение» сейчас актуален как никогда.

Ранее сообщалось, что транснациональный концерн Stellantis в настоящее время пытается найти возможность для возобновления импорта в Россию и экспорта LCV из страны. Из-за нарушения логистических цепочек экспорт и импорт временно остановлены, говорится в сообщении компании.