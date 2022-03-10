Автоконцерн Stellantis ищет возможность для возобновления импорта в РФ

Транснациональный концерн Stellantis в настоящее время пытается найти возможность для возобновления импорта в Россию и экспорта LCV из страны. Из-за нарушения логистических цепочек экспорт и импорт временно остановлены, говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

Экспорт LCV из России и импорт автомобилей в Россию временно остановлены из-за нарушений логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти наилучшие решения для возобновления поставок, — сказано в сообщении.

Концерн отметил, что «ПСМА Рус» в Калуге продолжает работу в штатном режиме. До этого, по утверждению агентства Reuters, производитель объявлял о приостановке экспорта автомобилей в Россию и импорта из неё.

Концерн Stellantis был образован в 2021 году на основе слияния итало-американского производителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией PSA Group. Он владеет 14 брендами авто, в числе которых — Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot.

В Калуге на заводе автоконцерна собираются такие модели, как Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo.

Ранее итальянская автомобилестроительная компания Ferrari сообщила, что приостанавливает производство автомобилей для российского рынка. Такое решение было вызвано событиями, происходящими на Украине.